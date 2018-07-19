В специализированном межрайонном суде по уголовным Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Киргизии, обвиняемого в совершении жестокого убийства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В ноябре 2017 года в привокзальном кафе «Арба» в 04:30 27-летний подсудимый без всяких на то причин напал с ножом на сидящего за столиком 39-летнего жителя г.Актау. В общей сложности преступник нанес своей жертве 52 удара по всему телу, мужчину остановили сотрудниками полиции. От полученных ран, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался.

- В ходе следствия экспертиза установила, что действия преступника были совершены в состоянии невменяемости, так как мужчина страдает психическим расстройством под названием «Недифференцированная шизофрения». Таким образом, суд на основании статьи 16 УК РК освободил подсудимого от уголовной ответственности за совершенное преступление, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным Атырауский области.

Кроме того, суд постановил применить в отношении душевнобольного принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа ГУ «Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» в поселке Актас Талгарского района Алматинской области. Постановление суда вступило в законную силу.