В специализированном межрайонном суде по уголовным Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Киргизии, обвиняемого в совершении жестокого убийства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Скриншот с видео

В  ноябре  2017  года в привокзальном кафе «Арба» в 04:30 27-летний подсудимый без всяких на то причин напал с ножом на сидящего за столиком 39-летнего жителя г.Актау. В общей сложности преступник  нанес своей жертве  52 удара по всему телу, мужчину остановили сотрудниками полиции.  От полученных ран, несовместимых с жизнью,  потерпевший скончался.

- В ходе следствия экспертиза установила, что действия преступника были совершены в состоянии невменяемости, так как мужчина страдает психическим расстройством под названием «Недифференцированная шизофрения». Таким образом, суд на основании статьи  16 УК РК освободил подсудимого  от  уголовной ответственности за совершенное преступление, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным Атырауский области.

Кроме того, суд постановил применить в отношении душевнобольного  принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа ГУ «Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» в поселке Актас Талгарского района Алматинской области. Постановление суда вступило в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ