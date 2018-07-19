Республиканский высший технический колледж объявляет набор абитуриентов по востребованным техническим специальностям для следующих отраслей экономики: нефтегазовая отрасль, системы телекоммуникации и автотранспорта, строительство, IT-технологии с присвоением рабочей квалификации, квалификации техника и «прикладной бакалавр программист вычислительной техники». Выпускников 9-х классов приглашаем обучаться на бюджетной основе по специальностям: - 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение - 1309000 Оптическое электронное оборудование. По специальностям нефтегазового сектора предлагаем гранты (бесплатное обучение) от Ассоциации недропользователей. Прием документов на очную форму обучения осуществляется с 20 июня по 20 августа, на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября. Документы принимаем по адресу: г. Уральск, Фрунзе 20/1, 8(7112) 51-35-70, 50 34 20, 25 50 52; 8-702-952-74-04; г. Аксай ул.Железнодорожная, 164 здание Досааф, 8/7113/32 07 71. Инстаграмм: rvtk_007 RZHTK . KZ vtsh_08@ mail.ru

ВЫ ПОСТУПИЛИ К НАМ – ВЫ ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО!

Государственная Лицензия KZ01LAA00007070 18.05.2016 года (без ограничения срока)