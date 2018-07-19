Иллюстративное фото с сайта polimer2003.ru Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан выявил превышение бензоата натрия в энергетических газированных напитках Dizzy, сообщила пресс-служба комитета. - Во время проверки торговых объектов в Мангистауской области были выявлены безалкогольные энергетические напитки российского производителя, ООО "Дал", с превышением содержания пищевой добавки бензоата натрия (Е211), выступающей как консервант для длительного хранения пищевых продуктов, – говорится в сообщении комитета. По результатам лабораторных исследований, превышение содержания бензоата натрия установлены в следующих напитках: Dizzy original – 189,4 мг/л; Dizzy lemon energy – 164,0 мг/л. Партию продукции сняли с реализации, а к поставщку приняли меры по изъятию напитков с торговых объектов. Комитет направил в Роспотребнадзор уведомлние о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей. - Основную опасность для человека представляет пищевая добавка Е211 (бензоат натрия), которая способна повреждать фрагменты ДНК. Это означает, что, злоупотребляя напитками, содержащими Е211, сегодня, завтра вы наносите вред последующим поколениям, – предупреждают медики. Не рекомендовано употребление пищевых продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, во время беременности. Бензоат натрия способен провоцировать аллергические реакции, когда иммунная система реагирует на чужеродное вещество. У некоторых людей могут возникать лёгкие симптомы, которые включают в себя локализованный зуд, кашель, покраснение, сыпь, отёки. Бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно. Особенно это касается подростков.