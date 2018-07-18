Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в городе будет переменная облачность, днем +35, ночью +20. В Атырау днем будет 39 градусов выше нуля, ночью до +25. В Актобе +34 днем и +22 ночью, ночью возможен дождь. В Актау 31-33 градуса выше нуля днем и +24 ночью.