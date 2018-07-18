Иллюстративное фото с сайта patrul.kz Так, криминогенная ситуация в области характеризуется снижением преступности на 25% - с 4874 до 3668. Кроме того, принятые меры по профилактике и предупреждению преступности позволили снизить количество краж на 28,6% - с 2900 до 2072, а хулиганств на 55% - с 192 до 87. По результатам усиления надзора в местах отбывания наказания осужденных при проведении совместных проверок из незаконного оборота изъято более 70 сотовых телефонов, WI-fi модемы, пресечено 12 фактов попыток доставки наркотических веществ. К примеру, 19 марта текущего года в учреждении УГ-157/9 ДУИС по Атырауской области в ходе проверки автомашины марки «Газель» в багажном отсеке в банках с краской были обнаружены 6 сотовых телефонов и их комплектующие, Wi-Fi модем, а также пакет с наркотическим веществом.