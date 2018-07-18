В мероприятии приняли участие женщины, которые начинают свое дело или только думают о том, чтобы начать свой бизнес. В ходе семинара будут затронуты такие актуальные темы, как бизнес-сопровождение, юридические консультации, таможенное сопровождение, налоговая отчетность и многое другое. - В 2010 году я решила начать свой бизнес в сфере техобслуживания автомобилей в городе Аксай. Я взяла в кредит 3,6 млн тенге. Начала посещать тренинги. Меня научили составлять бизнес-план. Съездила за оборудованием в Китай. Открыла свое дело. Сейчас работаю в этом направлении. В планах еще открыть магазин при СТО. На этот раз хочу обойтись без кредита. Мужчины в основном всерьез не воспринимают женщин в предпринимательстве, возможно, недооценивают, - говорит бизнес-леди Жанылсын ЕРМЕГАЛИЕВА. - За этот период мы провели очень много мероприятий, среди них 5 выездов в районы ЗКО, в городе проводили несколько мероприятий, международные конференции в поддержку женщин-предприниметелей. Также будем говорить о цифровом Казахстане, что сейчас многое переводится на цифровой формат, а также о том, что можно пользоваться бесплатными услугами НПП "Атамекен". Я, как человек, который много лет занимается вопросами гендерного равенства, могу сказать, что женщины по-другому относятся к своей работе, а в бизнесе тем более. Те, кто когда-то начинал с уличной торговли, сейчас стали крупными бизнес-леди. У них свои рестораны, кафе и магазины. Сейчас есть все условия для этого, - заявила представитель общественного объединения "Жайык Дауысы" Хадиша МУКАНОВА. Стало известно, что сейчас запущен пилотный проект совместно с Халык банком о том, чтобы сотрудничать в плане поддержки кредитования женского предпринимательства. Банком будет выдаваться денежный кредит под 5%. До конца года выделен 1 млрд тенге именно для финансирования женского бизнеса.