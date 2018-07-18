nBBdKlwIdvU Видео появилось в группе "Мамочки Уральска вместе". По словам автора видео, двое малолетних детей находились без присмотра у открытого окна предположительно на 5 этаже. Видео вызвало бурный интерес со стороны пользователей социальной сети. Многие комментаторы осудили родителей за то, что оставили детей без присмотра, а некоторые критиковали автора видео за то, что она не предприняла никаких мер, чтобы отвлечь детей от окна. - Какой кошмар! Куда мамаша смотрит? - возмутилась ksyuhamochka. - Пока смотрела вся извелась! В голове крутились мысли: ну крикни им, пусть закроют окно. Беги до подъезда! Беги на этаж. Думай, какая же дверь! Спасай! Думала так и сделает автор или же пошлет кого-нибудь. Но нет! Я, конечно же, понимаю, что автор хотела как лучше, снять и предостеречь сидящих здесь мам. Спасибо, конечно. Но! Как женщина и мать реагировать надо и быстро спасать! - оставила свое мнение пользователь asel_yunusova. Некоторые же пользователи усмотрели на видео специальные защитные решетки, но все же отметили наличие риска выпадения детей.