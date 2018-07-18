По словам начальника отделения военно-специального назначения Армата САГИТОВА, такие мероприятия проводятся ежеквартально. С начала года это уже второе уничтожение оружия. - Здесь 221 единица гладкоствольного и иного оружия. Сюда входят травматические пистолеты, обрезы, самодельные оружия, ножи, электрошокеры и так далее. Бензопила проходила в качестве вещественного доказательства. Оружие проходило по уголовным делам, есть и добровольно сданное. Оно полностью деформируется с помощью спецтехники, далее путем плавки уничтожаем, - рассказал Армат САГИТОВ. По словам Армата САГИТОВА, акции по добровольной сдаче оружия проводятся регулярно. Сотрудниками МПС проводятся плановые проверки по соблюдению правил хранения огнестрельного оружия.