Проблему жители поселка связывают с недобросовестным подрядчиком, который якобы решил сэкономить на материалах и не в полном объеме завершил работу. - Я живу по улице Тайманова. Установили нам новый трансформатор года полтора назад. Подрядчик, когда проводил работы, должен был поставить три фазы, они поставили одну. На каждой стороне улицы должны быть столбы с линиями. А тут, видите, только с одной стороны улицы. Деньги с нас собрали, толком ничего не сделали. В начале все работало исправно, но последние полгода регулярно происходят перепады напряжения. Наверное потому что начали подключать к этому трансформатору новые объекты, дачи. Подрядчика мы не знаем. Многие материалы жители покупали сами. Вот у меня, например, холодильник 2 раза сгорал, я его ремонтировал 2 раза за 10 тысяч, стабилизатор чуть не сгорел, насосы, компрессоры, - рассказывает местный житель Даурен ЗИРГИРОВ. Также жители пожаловались на газовые трубы, которые не до конца закопаны в землю. - Около 2 месяцев эти подземные газовые трубы торчат из-под земли. Они из пластика. По ним ездит спецтехника. Дети рядом играют, ковыряют. Если вдруг повредят эти трубы, то будет огромная авария, - пожаловались жители поселка. Еще одна проблема, которая волнует сельчан - это отсутствие центрального водоснабжения. По словам местных жителей, в поселке песчаная почва, из-за чего фильтры быстро забываются песком. За комментариями журналисты "МГ" обратились в акимат Трекинского сельского округа. - Проблем с электроснабжением у жителей поселка нет и не было никогда. Они напрямую подключены к трансформатору. Мощность у них около 220-230 вольт. Перебоев у них никогда не было. Народ сам собрал средства на проведение линий электропередач. Государство предоставило трансформатор, - заявил аким округа Сабит САТКАНОВ. Проблему с выпирающими из-под земли газовыми трубами аким объяснил тем, что соседние дома проводят газофикацию, но пообещал решить этот вопрос в скором времени и в тот же момент дал соответствующие указания должностным лицам. По поводу центрального водоснабжения Сабит САТКАНОВ отметил, что проектные работы окончены. В течение месяца будут известны результаты тендера, по итогам которого будут известны подрядчики. К слову, жители уже написали коллективную жалобу в прокуратуру и намерены добиваться своих требований.