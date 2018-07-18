Ученый выехал из Французского города Лион в начале июня, и за три месяца планирует доехать до Китая, в город Гуанчжоу. Велопробег "The Sun Trip - 2018" продлится 100 дней. Свой транспорт Лионель Серра называет веломобилем, который он переделал так, чтобы он был удобен в пути. Транспорт оборудован солнечными панелями, батареями, аккумулятором, часть которого он изготовил собственноручно из автомобильного аккумулятора. По словам туриста, пользуется он исключительно солнечной энергией, которую получает с помощью четырех панелей, установленных на его транспорте. Стоит отметить, что Лионель Серра считается пионером электрических батарей и солнечных панно во Франции. Организация INES, в которой Лионель работает, находится во Франции. По словам ученного, в велопробеге он участвует, чтобы ознакомиться с состоянием электрических батарей и солнечных панно. О своих родных турист отзывается очень тепло. На Родине его ждут невеста и трое детей, старшей из которых 30 лет. - Моя семья во всем меня поддерживает. Они знают, что в душе я сумасшедший. Мне нравится путешествовать, когда можно уединиться с самим собой, подумать о жизни, наслаждаться красивыми пейзажами. Ежедневно я по 8-10 часов езжу на велосипеде. Ночую в палатках и недорогих отелях. Мне очень нравится ваша страна. Особенно люди. Они такие приветливые. Обязательно улыбнутся, помашут рукой, подойдут сделать селфи, спросят, не нужна ли помощь, не голоден ли я. Полиция ни разу не остановила меня. При виде моего транспорта сразу улыбаются, - поделился впечатлениями Лионель Серра. Пользуется турист навигатором и GPS. Как стало известно, у них есть своя карта, с помощью которой любой желающий может видеть, где находится путешественник. Как рассказал Лионель, далее его путь следует в северный Казахстан через Актобе, после чего он через Узбекистан направится в Китай. К слову, о победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу, он узнал от случайных прохожих, которые поздравляли его с победой прямо на улице. «The Sun Trip» - это велопробег, участники которого преодолевают 12 тысяч км за 100 дней на солнечных велосипедах, причем каждый из них они собирают самостоятельно. В числе участников велопробега 40 инженеров, техников и просто любителей новых технологий.