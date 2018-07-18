Спортивный зал «Real Sport» и футбольная академия «Besiktas» были построены вдоль автомобильной дороги Жумыскер-Еркинкала. Спортсмен и предприниматель по совместительству Берик Тажибаев выбрал отдаленную местность для развития спорта неслучайно. По проекту бизнесмена, объект должен был приносить максимальную пользу в первую очередь сельской детворе, для которой очень сложно добираться в спортзалы областного центра. - Мониторинг показал, что в Еркинкалинском сельском округе проживает около 50 тысяч человек населения, и здесь, к сожалению, не было ни одного спортивного объекта. Родители были вынуждены возить своих детей в город, при этом в этой местности совсем не ходят маршрутные автобусы. Долго не думая, мы поехали к акиму этого округа и попросили выделить нам землю для строительства нашего спортивного объекта. Оказалось, что свободных земельных участков под строительство социальных и спортивных сооружений не оказалось, нам пришлось приобрести землю за свой счет и начать строительство, - рассказывает Берик Тажибаев. По словам предпринимателя, спортзал был построен всего за полгода – время удалось сэкономить благодаря тому, что сам Берик является соучредителем строительной фирмы, которая занимается сооружением быстровозводимых зданий. Стоимость занятий было решено сделать минимальной – месячный абонемент здесь составляет всего 10 тысяч тенге, при этом как дети, так и взрослые могут записаться на любой вид спорта. - В нашем спортзале есть система поощрений. За каждую «пятерку» в дневнике мы списываем с абонемента по 200 тенге, таким образом, заработав 50 «пятерок» в месяц наши юные спортсмены могут заниматься абсолютно бесплатно. Я хочу сломать все стереотипы о том, что если ребенок начинает заниматься спортом, он бросает учебу. Моя цель – чтобы спортсмен был образованным, всесторонне развитым, воспитанным и целеустремлённым, чтобы к нему с раннего возраста относились с уважением, как к личности. Чтобы в будущем он не работал охранником или вышибалой, а занимал высокие посты и должности, - рассказывает Берик Тажибаев. К слову, в спортзале «Real Sport» сегодня уже бесплатно занимаются порядка шести мальчиков, которые показывают хорошие успехи как в учебе, так и в спорте. Кроме того, бесплатно здесь могут обучаться дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ребята из малоимущих семей. Многодетные родители могут получить скидки на абонементы. По сосдеству со спортзалом «Real Sport» расположилась футбольная академия «Besiktas». Здесь уже второй месяц по специально разработанной программе занимаются порядка 85 воспитанников. Тренировки проходят под руководством опытного инструктора из Турции, а также двух казахстанских тренеров. Оборудована футбольная академия, начиная от раздевалки до самого игрового поля, по самым современным стандартам. Одним словом, здесь созданы все условия для воспитания будущих звезд отечественного футбола. - Я всегда говорю своим ученикам, чтобы они ценили все то, что для них делают родители и тренеры, потому что к ним уже с малых лет относятся как к звездам футбола. А если они еще и будут поднимать флаг нашей академии и нашего спортивного клуба при победе на различных соревнованиях, я буду вкладывать в них еще больше. Это будет для меня своего рода стимулом, чтобы идти вперед, - отметил Берик Тажибаев.jogdT89SulM