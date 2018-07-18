В этом году Банк ВТБ (Казахстан) отметил свой девятый День Рождения! За время своего существования банк помог тысячам казахстанцев осуществить свои мечты и не собирается на этом останавливаться. В честь торжественной даты Банк проводит Акцию «Приближай желаемое», благодаря которой заемщики банка могут выиграть один из 18 денежных призов, крупнейшие из которых номиналом по 1 000 000 тенге! Чтобы стать участником розыгрыша надо поторопиться, акция заканчивается 31 июля 2018 года.
- В начале года мы провели опрос среди своих клиентов - для чего в основном они используют банковские продукты и выяснилось, что многие обращаются в банк для того, чтобы реализовать свои мечты и выполнить поставленные цели. То есть, мы помогаем людям развиваться, становиться более счастливыми. Эти выводы вдохновили коллектив банка и нам захотелось сделать для наших клиентов еще больше, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. - Так родилась идея Акции «Приближай желаемое», в которой могут принять участие все клиенты банка, воспользовавшиеся продуктами "кредит наличными" и "рефинансирование" в период с 21 мая по 31 июля 2018 года.
Банк предлагает не откладывать лучшие моменты, жить здесь и сейчас! Жить лучше, комфортнее, интереснее уже сегодня! Беззалоговые кредиты - самый популярный банковский продукт среди казахстанцев. И этому есть объяснение, ведь займы – это деньги, которые люди тратят на действительно необходимые вещи или на получение ярких впечатлений и эмоций. Именно кредиты помогают нам приобрести долгожданную квартиру или комфортабельный автомобиль, провести свадьбу или оплатить образование детям, наконец-то отправиться в путешествие или поправить собственное здоровье.
- В рамках Акции "Приближай желаемое" пройдет два розыгрыша 27 июля и 27 августа 2018 года, в каждый из них будет разыграно по 9 денежных призов. Общий призовой фонд Акции состоит из двух призов по 1 000 000 тенге, двух призов по 500 000 тенге и 14 призов по 100 000 тенге. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка, - отметил Асхат Мусагалиев. – Заполнить заявку на кредит можно также на нашем сайте, не выходя их дома. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает кредиты наличными по весьма привлекательным ставкам на сумму до 4 000 000 тенге, сроком до 5 лет. При выдаче этого займа комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа не взимается.
Подробности об Акции «Приближай желаемое» можно также узнать по номеру 5050 бесплатно с мобильного.
Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК.
Новости Компаний.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!