Уральский гуманитарный колледж объявляет набор абитуриентов на 2018 -2019 учебный год (очное и заочное отделение) на базе основного среднего (9 класс) и общего среднего образования (11класс) по следующим специальностям: • 0105013 «Учитель начального образования» • 0105023 «Учитель информатики начального образования» • 0105033 «Учитель иностранного языка начального образования» • 0111013 «Учитель казахского языка и литературы» • 0103023 «Учитель физической культуры и спорта» • 0101013 «Воспитатель дошкольной организации» на базе 9 класса – 3 года 10 месяцев; на базе 11 класса – 2 года 10 месяцев • 0401013 «Библиотекарь» • 0516053 «Экономист по финансовой работе» • 0510023 «Делопроизводитель» • 0301023 «Юристконсульт» на базе 9 класса– 2 года 10 месяцев; на базе 11класса – 1 год 10 месяцев Язык обучения: казахский и русский. Предусмотрены скидки.
Обращатся за справками: г.Уральск ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz г. Атырау пр. Студенческий, 12 2 эт., каб. 24, тел.: 8 705 440 89 84 Айслу.
Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.