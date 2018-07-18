Обращатся за справками: г.Уральск ул. А.Тайманова, 135, и ул.Г.Караша,12, тел: 50-02-84, 50-50-82, 51-46-47, сайт: www.ugk.kz г. Атырау пр. Студенческий, 12 2 эт., каб. 24, тел.: 8 705 440 89 84 Айслу.Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО. Новости Компаний.
Казахстанские легкоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Азии в Китае
В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.