Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за новой дорожной разметки на проспекте Евразия, подъездные пути к объектам бизнеса оказались отрезанными. По словам владельцев магазинов, кафе, парикмахерских, расположенных в многоэтажных домах №109 и 111 по проспекту Евразия, они понесли убытки. Клиенты и поставщики стали жаловаться, что не могут подъехать на автотранспорте, не нарушив при этом правила дорожного движения. С просьбой разобраться в данной ситуации представители малого бизнеса обратились в палату предпринимателей ЗКО. Под коллективным обращением подписались шесть индивидуальных предпринимателей. В отделе по защите прав предпринимателей отреагировали на жалобу и направили руководству областного департамента внутренних дел официальный запрос. - Понимая, что данные мероприятия вызваны рядом обстоятельств, в том числе вопросами обеспечения безопасности дорожного движения, обращаем внимание и на последовавшие вслед за этим негативные последствия для торговых точек. Просим оказать содействие в детальном изучении данного вопроса в части изменения дорожной разметки на данном участке (остановка «Научно-техническая библиотека»), - отмечено в документе. Как стало известно, сотрудники ДВД ЗКО совместно с городским отделом пассажирского транспорта и автодорог провели комиссионное обследование. По результатам было принято решение об изменении существующей схемы организации дорожного движения по пр.Евразии в районе дома №109. На месте пересечения проспекта с второстепенной дорогой теперь появится разрыв. Об этом руководство ДВД ЗКО сообщило в официальном ответе.