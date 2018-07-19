В ходе рабочего визита в Кайыршахтинский сельский округ градоначальник ознакомился с социально-экономическим развитием сельских микрорайонов и населенных пунктов – Томарлы, Талгайран, Бесикти, Коктем, Жулдыз и Жулдыз-3. В сельском округе, расположенном в 5 км от областного центра, сегодня проживает свыше 12 тысяч человек. В настоящее время городским и областным отделами строительства разрабатывается ПСД на строительство 3 школ и 6 детских садов. Таким образом, уже в ближайшее время дети школьного и дошкольного возраста смогут получать образование непосредственно в своем населенном пункте, не выезжая в соседние села. На данный момент в микрорайоне Жулдыз полным ходом идет строительство средней школы на 624 мест по социально-инфраструктурной программе «Ігілік» ТОО «ТШО». По словам акима Шапката Калиева, проблема с дорогами в Кайыршахтинском сельском округе решена на 97%, рабочим осталось заасфальтировать примерно 5,7 км автомобильных дорог. Всего здесь было проложено 180 км нового дорожного полотна. Кроме того, до конца текущего года в рамках ГЧП на 29 улицах общей протяженностью 25 км планируется установить новую модернизированную систему освещения. Сельское хозяйство в данном сельском округе развивается активными темпами. Местные аграрии открывают теплицы, используя в поливе капельное орошение и получая субсидии от государства. Сегодня этот метод практикуется на 330 га земли. Свою продукцию товаропроизводители реализуют на городских рынках по ценам ниже рыночных. Уже на днях планируется открытие большого аграрного комплекса «Дастан», расположенного в микрорайоне «Коктем». Он включает в себя овощехранилище на 1000 тонн овощей, убойного цеха, а также пункт реализации продукции оптом. Данный объект был построен предпринимателем Конысом Ермановым на собственные средства. - Новый объект, несомненно, имеет большое значение для населения не только Кайыршахтинского сельского округа, но и для города в целом. Благодаря продукции, выращиваемой местными аграриями, на городских рынках круглый год будет реализовываться всегда свежая и качественная продукция, что хорошо скажется на импортозамещении. Еще один плюс в том, что цены на местную продукцию будут ниже рыночных, - отметил аким города Атырау Алимухаммед Куттымуратулы при посещении аграрного комплекса. Следующим объектом посещения градоначальника стал новый Дом культуры на 400 мест в с.Томарлы – пока единственный в Кайыршахтинском сельском округе. Объект почти на 100% готов к сдаче к эксплуатации, его открытие запланировано на август текущего года. Планируется, что здесь будут проводиться культурные мероприятия, а также будет проходить обучение школьников и местной молодежи хореографии, музыке и актерскому мастерству.