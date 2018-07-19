Шквальный ветер повалил десятки деревьев и оставил без электроснабжения несколько частных домов.

- По городу ураган повалил 23 дерева. Сейчас ликвидацией последствий непогоды занимаются 2 мобильные бригады. В их задачу входит убрать поваленные стволы деревьев с тротуаров и проезжей части, распилить их и вывезти. Работа еще продолжается - сообщил пресс-секретарь ТОО "Жайык Таза Кала" Акболат Катешов.

Фото с социальной сети Instagram акимата Уральска Вечером 17 июля в городе поднялся сильный ветер, который сопровождался ливневым дождем, а позже дождь сменился на град. Все коммунальные службы города тут же выехали устранять последствия непогоды.К слову, серьезных аварий и разрушений в областном центре не зарегистрировано.