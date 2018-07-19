В этом году в Шынгырлауском районе проводятся работы по 4 объектам водоснабжения в рамках программы «Ак булак». Среди них строительство водопровода в селе Ащысай, которое началось в апреле этого года, протяженностью 20 километров. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено порядка 270 млн тенге. - В этом году в Шынгырлауском районе ведется строительство четырех объектов водоснабжения, по завершению которых 4 сельских населенных пункта будут обеспечены чистой питьевой водой, - рассказал руководитель отдела строительства Шынгырлауского района Талгат САМИЕВ. На сегодняшний день уже построено 16 километров подводящего водопровода. Также параллельно ведутся работы и по строительству внутрипоселкового водопровода, чтобы вода появилась в каждом доме села. Несмотря на то, что объект является переходящим, подрядчик пообещал завершить все работы уже осенью. Таким образом питьевой водой будут обеспечены более 200 домов. - Сейчас все работы по строительству объекта водоснабжения выполнены на 60%. Мы начали работу в апреле. Согласно смете, на данный проект предусмотрено выделение 340 миллионов тенге, - рассказал начальник участка ТОО «Казкурылыс сервис» Омирсерик АРЫСТАНОВ. Также в районе ежегодно ведутся работы по улучшению инфраструктуры. В этом году из бюджета выделено порядка 116 млн тенге на строительство парка для сельчан, который будет расположен у здания железнодорожного вокзала. Здесь будут установлены фонари, скамейки, урны, видеонаблюдение а также асфальтируют подъездную дорогу, а тротуары уложат брусчаткой. Строители обещают сдать объект уже осенью.