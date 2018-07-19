Продавцу магазина крупно повезло, так как в момент нападения на месте происшествия оказался сотрудник полиции. - Сотрудник полиции зашел в магазин купить воды и услышал крики продавца. Оказалось, что в магазине был покупатель-мужчина и он угрожал ей пневматическим пистолетом. Нашему сотруднику удалось выбить из рук мужчины оружие и задержать его, - рассказали в правоохранительных органах. В полиции также отметили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.