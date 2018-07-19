Курская битва – самое крупное танковое сражение и является завершением коренного перелома в Великой Отечественной войне, после которой стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советской армии. Началась битва на Курской дуге 5 июля, а закончилась 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Победа Красной Армии под Сталинградом и ее последующее общее наступление зимой 1942-43 г. на огромном пространстве от Балтики до Черного моря, подорвали военную мощь Германии. Чтобы воспрепятствовать упадку морального духа армии и населения и росту центробежных тенденций внутри блока агрессоров Гитлер и его генералы решили подготовить и провести на советско-германском фронте крупную наступательную операцию. С ее успехом они связывали надежды на возврат утраченной стратегической инициативы и поворот в ходе войны в свою пользу. Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в наступление. Однако в середине апреля Ставка ВГК пересмотрела способ намеченных действий. Причиной тому явились данные советской разведки о том, что немецкое командование планирует провести стратегическое наступление на Курском выступе. Ставка приняла решение измотать противника мощной обороной, затем перейти в контрнаступление и разгромить его ударные силы. Произошел редчайший в истории войн случай, когда сильнейшая сторона, владея стратегической инициативой, преднамеренно предпочла начать боевые действия не наступлением, а обороной. Развитие событий показало, что этот смелый замысел был абсолютно оправдан. – В эти жаркие июльские дни мы вспоминаем крупнейшее танковое сражение в истории Второй мировой войны, – говорит сотрудник библиотеки имени Х.Есенжанова Сергей Быков. – Великая Отечественная война – это великая трагедии, великой горе, но, в тоже время, – это великий подвиг советского народа, великая сила народного единства в борьбе с врагом. Самое главное, что память, которую мы бережем и передаем из поколения в поколение, не дает забыть всех ужасов той войны и вклада советского народа. В библиотеке участники мероприятия просмотрели видеоролики «Четыре славных года», «Курская битва». Перед ними выступил сын участника Курской битвы Архипа Симонова – Владимир Архипович, который рассказал о своем отце. – Мой отец похоронен в братской могиле под Курском. Приехав в село Богатое Белгородской области, я встретился с его жителями, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. И один из них даже немного знал моего отца. Мне в руки попала книга «Засекреченная Курская битва», читая которую нашел сведения где, в каком месте воевал отец и даже как после ранения в голову его доставили в медсанбат села Богатое, где он во время транспортировки от осколочного ранения умер. Я вместе со своими детьми и внуками каждые пять лет езжу на его могилу. Вспомнил военные действия и участник Великой Отечественной войны на Курско-Орловской битвах Григорий Шишонков. Постоянные читатели библиотеки Инна Нечаева, Александра Калашникова, Никита Смирнов и Петр Бондарь читали стихи и исполнили песни военных лет.