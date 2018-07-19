Фото с сайта Tengrinews.kz По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи. - Пациент Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу, предварительный диагноз при поступлении "Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов? Наружное кровотечение, - сообщили в Горздраве. С момента поступления состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.