Теперь в нашем городе оплатить проезд при помощи программы SMS-BUS можно на городских маршрутах №5, №7, №10, №33, №35, №39, №43, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - При поддержке акимате города Уральск ТОО "SMS-BUS" совместно с городскими перевозчиками на семи маршрутах внедрили систему оплаты за проезд в общественном транспорте  через систему "SMS-BUS" - оплата через мобильный телефон. Оплата производится посредством отправки СМС с кодом транспорта на короткий номер 2505, - сообщили в пресс-службе акимата Уральска. При этом пассажирам необходимо сохранять полученное СМС до окончания поездки и предъявлять кондукторам. В случае отправки ошибочного кода транспорта деньги с пассажира не взимаются. Напомним, что способ оплаты при помощи СМС был внедрен 8 ноября прошлого года. Между тем, еще в июле 2016 года акиматом города Уральск была презентована программа "Smart sity".  Данная программа предназначена для электронного билетирования пассажиров, но она не исключает оплату за проезд наличными. Для использования электронного билетирования подходят абсолютно все телефоны, даже кнопочные. Однако, СМС-оплату можно произвести с абонентских номеров всех операторов, кроме корпоративных номеров. По словам представителя сотрудника компании "СМС-БАС" Сержана ИДИЯТОВА, каждому пассажирскому транспорту в городе будет присвоен уникальный цифровой код. Теперь для того чтобы оплатить проезд, необходимо отправить смс-сообщение с кодом данного транспорта на короткий номер 2505. Стоит отметить, что отправка смс бесплатная. Чтобы произвести оплату за другого пассажира, необходимо оправить код транспорта, после него поставить пробел и написать номер мобильного телефона другого пассажира. Кроме того, за проезд можно оплатить с помощью мобильного приложения "SMS BUS Пассажир".  С мобильного приложения вручную вводится код транспорта или его государственный номер, или он автоматически определяется по GPS. Также у пассажиров есть возможность оплатить за проезд с банковских карт VISA и Master Card любого банка без комиссии.  