Иллюстративное фото с социальных сетей С 15 по 18 июля в областном центре полицейские Атырау провели ОПМ "Автобус". Пассажирский транспорт в течение трех дней проверяли на соблюдение правил дорожного движения. Так, по итогам оперативно-профилактического мероприятия за превышение скоростного режима к административной ответственности по ст.592 КоАП РК было привлечено 33 водителя автобусов. - За нарушение правил маневрирования по ст.595 КоАП РК были оштрафованы 31 водитель. За выезд на встречную полосу движения и создание аварийной ситуации к административной ответственности был привлечен 1 водитель автобуса, протокол, заполненный в отношении него, был передан в областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Кроме того, совместно со специалистом департамента экологии за выброс вредных газов в атмосферу было оштрафовано 3 автобуса, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что за три дня полицейские зарегистрировали 295 нарушений правил дорожного движения автобусами, водителям были выписаны административные протоколы.