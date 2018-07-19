Спортсмен потерял много крови в результате ножевого ранения, врачам не удалось его спасти, сообщает informburo.kz. Фото с сайта Today.kz На Дениса Тена напали с ножом в Алматы, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжёлом состоянии и экстренно отправили на операцию. Как сообщает сайт Tengrinews.kz, на фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел сегодня, 19 июля, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. - Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы, - сообщили в пресс-службе ДВД Алматы. Денис Тен – казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, победитель Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана. Короткая программа Дениса Тена на Олимпиаде в Сочи, где по сумме двух программ он стал бронзовым призёром Игр 2014 года и принёс Казахстану первую олимпийскую медаль в фигурном катании. Денис всегда открыто выражал любовь к своей родине, и показательный номер на Олимпиаде 2014 года поставил под казахскую мелодию.