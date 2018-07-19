19 и 20 июля в области проходит двухдневный семинар-совещание по повышению квалификации специалистов по работе с молодежью с участием руководителя управления по вопросам молодежной политики Аяна САКОШЕВА, заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА, заместителей акимов районов области и молодежи. Габидолла ОСПАНКУЛОВ, открывая совещание, отметил важность таких мероприятий. По его словам, молодежи нужно уделять особое внимание, чтобы направить их энергию и потенциал в нужное русло. На семинаре прошло обсуждение "Дорожной карты молодежи 2020", где определены основные направления в сфере работы молодежной политики. Заместители акимов районов отчитались, какие мероприятия они проводят, чтобы занять молодых людей и сколько средств на это тратится ежегодно. Были затронуты вопросы досуга, качественного образования, занятости, личностного развития. После этого состоялось открытие центра обслуживания молодежи. По словам Аяна САКОШЕВА, центр будет работать по принципу одного окна. - У нас сегодня начался областной семинар-совещание специалистов по работе с молодежью, программа которого направлена на повышение квалификации всех, кто работает с молодежью. Основная аудитория здесь - сельские и районные представители, которые ежедневно работают с молодежью, - сообщил Аян САКОШЕВ. - У нас предусмотрена программа по обучению, специальные тренинги, мастер-классы, то есть основная цель - обучить новым формам работы, проектному менеджменту. Кроме того, наш молодежный ресурсный центр меняет формат работы, он будет работать в формате центра обслуживания молодежи. То есть в режиме одного окна можно будет получить консультацию по вопросам трудоустройства, занятости, поддержки молодежных инициатив, реализация различных проектов. В течение двух дней в рамках семинара-совещания пройдет тренинг на тему "Современные инструменты принятия эффективного управленческого решения", тренинг по теме лидерство, ярмарка вакансий и тимбилдинг. В конце семинара участникам будут вручены сертификаты.