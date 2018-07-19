Иллюстративное фото По сообщению регионального филиала РГП "Казгидромет", 20 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный при грозе 15-20 м/с. При этом днем местами сохраняется сильная жара до 34-39 градусов. - В Атырау утром и днем 20 июля ожидается гроза, днем сохраняется сильная жара до 36-38 градусов выше нуля. Вероятность шторма составляет 85-90%, - сообщили областном филиале РГП "Казгидромет".