Смагулов Олжас Мухтарович, родился в городе Алматы. Имеет 4 высших образования. Окончил Американский Интерконтинентальный университет (США), бакалавр бизнес-администрирования; Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны (США), магистр экономики; Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, бакалавр государственного и местного управления; Лондонскую школу экономики и политических наук (Великобритания), магистр государственной политики и управления. В разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области; главным специалистом, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области; главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК; заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области; с апреля 2017 года занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области В четверг, 19 июля, на расширенном заседании акимата Актюбинской области был представлен новый заместитель акима области по экономическим вопросам. По согласованию с Администрацией Президента РК им стал Олжас Смагулов, ранее возглавлявший управление экономики и бюджетного планирования региона.