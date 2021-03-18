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Социум

Черная сумка в налоговой переполошила экстренные службы Актобе

Полицейским пришлось эвакуировать посетителей и работников ведомства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел 16 марта в здании управления государственных доходов Актобе. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, сотрудник ведомства сообщил в полицию о бесхозной сумке. - По сигналу на место выдвинулись сотрудники оперативных служб. Служащий управления государственных доходов, рассказала, что в здании обнаружена бесхозная сумка. Полиция и экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия, эвакуировали посетителей и служащих, оцепили
Арайлым Усербаева
Черная сумка в налоговой переполошила экстренные службы Актобе
Полицейским пришлось эвакуировать посетителей и работников ведомства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Подозрительная черная сумка в налоговой сполошила все экстренные службы Актобе
Подозрительная черная сумка в налоговой сполошила все экстренные службы Актобе
Случай произошел 16 марта в здании  управления государственных доходов Актобе. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, сотрудник ведомства сообщил в полицию о бесхозной сумке. - По сигналу на место выдвинулись сотрудники оперативных служб. Служащий управления государственных доходов, рассказала, что в здании обнаружена бесхозная сумка. Полиция и экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия, эвакуировали посетителей и служащих, оцепили близлежащую территорию. Саперами была осмотрена находка. В сумке обнаружились личные вещи, документы и крупная сумма денег, - сообщили в полиции. Спустя некоторое время объявилась владелица сумки.
Подозрительная черная сумка в налоговой сполошила все экстренные службы Актобе
Подозрительная черная сумка в налоговой сполошила все экстренные службы Актобе
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