Черёмуха, рябина, берёза: какие деревья планируют высадить на 11 улицах Уральска

В минувший четверг прошла встреча акима Уральска Мурата Байменова с журналистами, где градоначальник рассказал, что планирует сделать город зелёным, не ограничиваясь посадкой карагачей и тополей.

— Будем сажать не только карагачи и тополя. Есть идея сделать прям улицы: сиреневая, яблоневая, также сажать другие культурные и ценные породы деревьев. Сейчас работаем над этим, — сказал тогда аким Уральска.