Черёмуха, рябина, берёза: какие деревья планируют высадить на 11 улицах Уральска

В минувший четверг прошла встреча акима Уральска Мурата Байменова с журналистами, где градоначальник рассказал, что планирует сделать город зелёным, не ограничиваясь посадкой карагачей и тополей.
— Будем сажать не только карагачи и тополя. Есть идея сделать прям улицы: сиреневая, яблоневая, также сажать другие культурные и ценные породы деревьев. Сейчас работаем над этим, — сказал тогда аким Уральска.
В акимате Уральска предоставили план по высадке деревьев:
- улица Сырыма Датова от Урального моста до проспекта Абулхаир хана: каштан, рябина, клён, жимолость, сосна, тополь черный и пирамидальный, вяз мелколистный, ель обыкновенная;
улица Гагарина от улицы Сырыма Датова до микрорайона Мясокомбинат: сосна, робиния ложноакациевая, вяз мелколистный, клён ясенелистный, берёза повислая, тополь пирамидальный, сирень обыкновенная, кизильник блестящий;
улица Кызылжарская от трассы Желаево — Уральск до улицы Тауелсиздик: рябина, рябина обыкновенная, липа сердцевидная, акация желтая (карагана древовидная), робиния ложноакациевая, можжевельник обыкновенный;
улица Толе би от трассы Желаево — Уральск до улицы Тауелсиздик: досадка ели, берёза повислая, можжевельник обыкновенный, тополь черный и пирамидальный, ясень обыкновенный и американский, сизая ель;
10-ый микрорайон (рядом с домом по улице Самал №102): досадка ели, вяз мелколистный, можжевельник обыкновенный, ольха серая или черная, рябина и сирень обыкновенные;
10-ый микрорайон ( детский сад «Мұрагер»): досадка ели, берёза повислая, клён остролистный, можжевельник обыкновенный, липа сердцевидная, акация желтая, катальпа бигнониевидная;
проспект Абулхаир хана от моста Депо до улицы Алаш: живая изгородь, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, сирень обыкновенная, рябина черноплодная, калина обыкновенная, дёрен белый;
улица Орынбор от улицы Гарифуллы Курмангалиева до улицы Оразбаева: каштан, рябина, клён, жимолость, сосна, липа сердцевидная, каштан конский, клён остролистный, берёза повислая, рябина и черёмуха обыкновенные, робиния ложноакациевая, сирень и боярышник обыкновенные;
улица Сарайшык от улицы Дауымова до улицы Айтиева: живая изгородь, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, вяз мелколистный;
улица Айтиева от улицы М.Маметовой до улицы Шевченко: живая изгородь, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, ирга ольхолистная;
микрорайон Жулдыз пересечение улицы Сулейменова и улицы Онгарсыновой: каштан, рябина, клён, жимолость, сосна, берёза повислая и бородавчатая, тополь черный и пирамидальный, рябина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, барбарис обыкновенный, шиповник морщинистый.
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