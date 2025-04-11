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Социум

Черёмуха, рябина, берёза: какие деревья планируют высадить на 11 улицах Уральска

Аким Уральска Мурат Байменов рассказал, что планирует сделать город зелёным и не ограничиваться посадкой карагачей и тополей.
Кристина Кобина
Черёмуха, рябина, берёза: какие деревья планируют высадить на 11 улицах Уральска

В минувший четверг прошла встреча акима Уральска Мурата Байменова с журналистами, где градоначальник рассказал, что планирует сделать город зелёным, не ограничиваясь посадкой карагачей и тополей. 

— Будем сажать не только карагачи и тополя. Есть идея сделать прям улицы: сиреневая, яблоневая, также сажать другие культурные и ценные породы деревьев. Сейчас работаем над этим, — сказал тогда аким Уральска.

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В акимате Уральска предоставили план по высадке деревьев:

  1. улица Сырыма Датова от Урального моста до проспекта Абулхаир хана: каштан, рябина, клён, жимолость, сосна, тополь черный и пирамидальный, вяз мелколистный, ель обыкновенная;

  2. улица Гагарина от улицы Сырыма Датова до микрорайона Мясокомбинат: сосна, робиния ложноакациевая, вяз мелколистный, клён ясенелистный, берёза повислая, тополь пирамидальный, сирень обыкновенная, кизильник блестящий;

  3. улица Кызылжарская от трассы Желаево — Уральск до улицы Тауелсиздик: рябина, рябина обыкновенная, липа сердцевидная, акация желтая (карагана древовидная), робиния ложноакациевая, можжевельник обыкновенный;

  4. улица Толе би от трассы Желаево — Уральск до улицы Тауелсиздик: досадка ели, берёза повислая, можжевельник обыкновенный, тополь черный и пирамидальный, ясень обыкновенный и американский, сизая ель;

  5. 10-ый микрорайон (рядом с домом по улице Самал №102): досадка ели, вяз мелколистный, можжевельник обыкновенный, ольха серая или черная, рябина и сирень обыкновенные;

  6. 10-ый микрорайон ( детский сад «Мұрагер»): досадка ели, берёза повислая, клён остролистный, можжевельник обыкновенный, липа сердцевидная, акация желтая, катальпа бигнониевидная;

  7. проспект Абулхаир хана от моста Депо до улицы Алаш: живая изгородь, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, сирень обыкновенная, рябина черноплодная, калина обыкновенная, дёрен белый;

  8. улица Орынбор от улицы Гарифуллы Курмангалиева до улицы Оразбаева: каштан, рябина, клён, жимолость, сосна, липа сердцевидная, каштан конский, клён остролистный, берёза повислая, рябина и черёмуха обыкновенные, робиния ложноакациевая, сирень и боярышник обыкновенные;

  9. улица Сарайшык от улицы Дауымова до улицы Айтиева: живая изгородь, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, вяз мелколистный;

  10. улица Айтиева от улицы М.Маметовой до улицы Шевченко: живая изгородь, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, ирга ольхолистная;

  11. микрорайон Жулдыз пересечение улицы Сулейменова и улицы Онгарсыновой: каштан, рябина, клён, жимолость, сосна, берёза повислая и бородавчатая, тополь черный и пирамидальный, рябина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, боярышник обыкновенный, кизильник блестящий, барбарис обыкновенный, шиповник морщинистый.

Фото: pixabay.com

Уральск озеленение деревья улицы посадка клён черёмуха рябина

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