Сиреневая и яблоневая улицы: что хочет сделать аким для Уральска

Аким Уральска Мурат Байменов отметил на встрече с журналистами, что в планах у него преобразить город: сделать его зелёным, ярким, чистым, при этом сохранить архитектурный облик.

Аким Уральска Мурат Байменов на встрече с журналистами рассказал, что в планах у него преобразить город: сделать его зелёным, ярким, чистым, при этом сохранить архитектурный облик. Засадить газонами планируют многие участки по городу, территории прилегающие к административным зданиям и вокруг скверов.

Аким отметил, что это потребует определенных бюджетных вливаний, и поэтому нужно заранее предусмотреть время полива и кошения таких территорий.

— Будем сажать не только карагачи и тополя. Есть идея сделать прям улицы: сиреневая, яблоневая, также сажать другие культурные и ценные породы деревьев. Сейчас работаем над этим. Когда в город выезжает человек, он что видит? — Многоэтажные дома. Взгляду не за что зацепиться! А если рассадить деревья, то это будет радовать глаз, — рассуждает Байменов.

Градоначальник отметил, что первую очередь Уральск должен сохранить свой уникальный исторический облик. Это связано с туристическим кластером и намерением привлекать иностранных туристов.

— В нашей области есть прекрасные места, которые мы можем с достоинством презентовать для приезжающих туристов. Надо создавать для них условия. Поэтому сохранить архитектурный облик старого Уральска мы просто обязаны. В районе Куреней от улицы Пугачёва и по проспекту Назарбаева расположены прекрасные исторические здания, состояние которых вызывает нарекания. Надо приводить их в соответствие. Здание, имеющие статус исторического объекта, требует тщательного подхода. Там любая подрядная компания не может работать. Даже если назреет необходимость замены кровли, то она должна должна быть сделала так же, как и 120 лет назад, — пояснил Мурат Байменов.

Также аким намерен навести порядок вокруг рынка и настаивает на том, чтобы бизнесмены делали подсветку домов и объектов для украшения города.