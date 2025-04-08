Сиреневая и яблоневая улицы: что хочет сделать аким для Уральска

Аким Уральска Мурат Байменов на встрече с журналистами рассказал, что в планах у него преобразить город: сделать его зелёным, ярким, чистым, при этом сохранить архитектурный облик. Засадить газонами планируют многие участки по городу, территории прилегающие к административным зданиям и вокруг скверов.
Аким отметил, что это потребует определенных бюджетных вливаний, и поэтому нужно заранее предусмотреть время полива и кошения таких территорий.
— Будем сажать не только карагачи и тополя. Есть идея сделать прям улицы: сиреневая, яблоневая, также сажать другие культурные и ценные породы деревьев. Сейчас работаем над этим. Когда в город выезжает человек, он что видит? — Многоэтажные дома. Взгляду не за что зацепиться! А если рассадить деревья, то это будет радовать глаз, — рассуждает Байменов.
Градоначальник отметил, что первую очередь Уральск должен сохранить свой уникальный исторический облик. Это связано с туристическим кластером и намерением привлекать иностранных туристов.
— В нашей области есть прекрасные места, которые мы можем с достоинством презентовать для приезжающих туристов. Надо создавать для них условия. Поэтому сохранить архитектурный облик старого Уральска мы просто обязаны. В районе Куреней от улицы Пугачёва и по проспекту Назарбаева расположены прекрасные исторические здания, состояние которых вызывает нарекания. Надо приводить их в соответствие. Здание, имеющие статус исторического объекта, требует тщательного подхода. Там любая подрядная компания не может работать. Даже если назреет необходимость замены кровли, то она должна должна быть сделала так же, как и 120 лет назад, — пояснил Мурат Байменов.
Также аким намерен навести порядок вокруг рынка и настаивает на том, чтобы бизнесмены делали подсветку домов и объектов для украшения города.
— Хороший вопрос с подсветкой. Её стоимость примерно 20 миллионов на многоквартирный дом, это половина от стоимости одной квартиры. Что касается рынка, то эти проблемы длятся десятилетиями. Мы ставим задачу, чтобы владельцы модернизировали свои рынки. Сделали крытые, теплые, со всеми санитарными требованиями. Чтобы продавец имел возможность продавать в тепле и комфорте. Должна быть столовая, уборная. Есть категории бизнесменов, которые не соглашаются на эти условия, но силами экологической полиции мы решим этот вопрос, — сказал аким Уральска.