Аким Уральска ответил, как решают проблему ржавой воды в городе

Вода подаётся по магистральным сетям из резервуаров, уже потом по внутриквартальным сетям подается в микрорайоны. Ещё в подвалах домов есть свои трубы.

Аким Уральска Мурат Байменов на встрече с журналистами ответил на вопрос, как решают проблему ржавой воды в городе. Он признал, что по качеству воды есть нарекания. Вода подаётся по магистральным сетям из резервуаров, уже потом по внутриквартальным сетям идет в микрорайоны. Также в подвалах домов есть свои трубы.

— ТОО «Батыс су арнасы» магистральные сети в основном заменило на полиэтилен. Раньше там были стальные чугунные трубы и ржавчина ухудшала качество воды. Ежегодно водоканал меняет по 5-6 километров внутриквартальных сетей. В тоже время мы говорим с председателями КСК и ОСИ, что они должны тоже менять в своих подвалах эти трубы, потому что в этом вопросе виноват не только «Батыс су арнасы», но и КСК. Потому что сети находящиеся в подвале принадлежат КСК. Они должны делать целевые сборы, составлять смету и показывать жителям, что необходимо поменять. ТОО «Батыс су арнасы» работает за счёт своего тарифа, меняет трубы ежегодно, — пояснил Мурат Байменов.

По его словам, в подвалах стоит вопрос не только качества воды, но и подачи тепла.

— Мы всегда грешим на ЖТЭ, что они якобы не подают соответствующие параметры тепла, но при этом забываем, что в жилых домах нужно периодически менять стояки, которые забиты. Когда я работал в ЖТЭ делал срез и показывал, как они забиты. Даже при диаметре 15, там еле проходит ручка, — дополнил Мурат Байменов.

Напомним, первого апреля в Уральске отключили воду в 16-ти микрорайонах.