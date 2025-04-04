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Социум

Три года лишения свободы получила жительница Атырау за 146 граммов икры

Подсудимая и её защитники не согласились с предъявленным обвинением и просили оправдать её.
Арайлым Усербаева
Три года лишения свободы получила жительница Атырау за 146 граммов икры

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении жительницы города. Её обвинили в незаконном хранении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В августе прошлого года полицейские нашли в её холодильнике нашли около 90 кг осетровой рыбы и 146 граммов осетровой икры. 

Сама подсудимая и её защитники не согласились с предъявленным обвинением и просили оправдать её.

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Приговором суда женщина признана виновной в предъявленном обвинении. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Отбывать наказание она будет через три года, когда её младшему ребенку исполнится 14 лет. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее парикмахерская в здании школы возмутила жителей района ЗКО.

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