Оралда гараждардың орнына әлеуметтік нысандар мен үйлер салынбақ

Қала әкімі қызметіне бес ай бұрын кіріскен Мұрат Байменов журналистермен жүздесті. Кездесуде ол шаһардың даму жоспарын баяндап, тұрғындарды толғандырған сауалдарға жауап берді. Соның бірі- қала аумағында орналасқан гараждарға қатысты.
Осыдан екі жыл бұрын тұрғындарға тиесілі мүлікті әкімдік жаппай сатып алып, сүрмекші болды. Кейін, әкім ауысқасын бұл мәселе болашақтың еншісінде деп қалып қойды. Шаһар басшысы жаңа жасақталып жатқан бас жоспарда осы гараждардың орнына жаңадан әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер салынатынын хабарлады.
— Біріншіден мүлік бағаналуы керек. Оны бағалау компаниялары бағалайды. Әр гараждың жағдайы әртүрлі. Біздер гаражды сатып аламыз. Әрине, тұрғындар бұл бағамен келіспеуі мүмкін. Бұл процесс - бір ай, екі айдың ішінде бітетін процесс емес. Қазіргі кезде біз ол мәселені көтеріп тұрған жоқпыз. Генпланымызды (қаланың бас жоспары) бекітіп алуымыз. Болашақта осы генпланда гараждардың орнына нысандар болады деп жоспарлап қоямыз. Бас жоспар бекітіліп, күшіне енгеннен кейін сол жұмысты бастаймыз, — деді Орал қаласының әкімі Мұрат Байменов.
Қазіргі таңда Орал қаласында 15 гараж кооперативі тіркелген.