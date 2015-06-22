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Происшествия Социум

Четверо нефтяников обратились в больницу с кишечным расстройством в Актюбинской области

Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru В нефтяном поселке Жанажол Актюбинской области четверо нефтяников обратились в больницу с кишечным расстройством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В компании рассказали, что двое из них были госпитализированы в Мугалжарскую районную больницу, двое сейчас обследуются в областном центре. Сейчас в вахтовом поселке работает специальная комиссия, в составе которой и чиновники из департамента по защите прав потребителей. В самом АО «СНПС Актобемунайгаз» просят не создавать ажиотаж. Как рассказала начальник отдела корпоративной культуры Галия
gorod
Четверо нефтяников обратились в больницу с кишечным расстройством в Актюбинской области
Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru
Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru
 Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru В нефтяном поселке Жанажол Актюбинской области четверо нефтяников обратились в больницу с кишечным расстройством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В компании рассказали, что двое из них были госпитализированы в Мугалжарскую районную больницу, двое сейчас обследуются в областном центре. Сейчас в вахтовом поселке работает специальная комиссия, в составе которой и чиновники из департамента по защите прав потребителей. В самом АО «СНПС Актобемунайгаз» просят не создавать ажиотаж. Как рассказала начальник отдела корпоративной культуры Галия ЖАЛДЫБАЕВА, через два дня будут известны результаты анализов, которые были взяты у всех четверых больных. Только после этого станет известно, чем было вызвано кишечное расстройство. - Двое из них держат Оразу. Они забрали еду из столовой с собой в общежитие. Еще двоим стало плохо после того, как они поели в столовой. Сейчас выясняют причину. В сам поселок уже выехали наши сотрудники. В первый же день, когда к врачам обратились нефтяники, мы сообщили о факте санврачам, - прокомментировала ситуацию начальник отдела корпоративной культуры Галия ЖАЛДЫБАЕВА. Напомним, в сентябре прошлого года в этом же вахтовом поселке произошло массовое отравление. На больничной койке тогда оказались 24 нефтяника.

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