Четверо нефтяников обратились в больницу с кишечным расстройством в Актюбинской области

Иллюстративное фото с сайта sch48okt56a.ucoz.ru В нефтяном поселке Жанажол Актюбинской области четверо нефтяников обратились в больницу с кишечным расстройством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В компании рассказали, что двое из них были госпитализированы в Мугалжарскую районную больницу, двое сейчас обследуются в областном центре. Сейчас в вахтовом поселке работает специальная комиссия, в составе которой и чиновники из департамента по защите прав потребителей. В самом АО «СНПС Актобемунайгаз» просят не создавать ажиотаж. Как рассказала начальник отдела корпоративной культуры Галия