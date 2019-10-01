Айгерим вышла из дома утром 27 сентября в районе ул. Гагарина, 2/2. В тот день она была одета в чёрный плащ, джинсы и розовую спортивную кофту, чёрные замшевые сапоги. Она носит очки для зрения. С собой у девушки была чёрная сумка и сотовый телефон, небольшая сумма денег. Паспорт остался дома. Нужно отметить, что девушка потерей памяти не страдает и ранее таких ситуаций не было. По словам родных, она никогда не уходила из дома и не пропадала. Айгерим замужем за гражданином РФ. В Уральск она приехала на обучение из посёлка. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что мама девушки обратилась с заявлением, в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, проверяются камеры уличного наблюдения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.