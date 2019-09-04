Сегодня, 4 сентября, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин прибыл с рабочим визитом в Уральск, где посетил одно из самых крупных предприятий Западно-Казахстанской области АО"Желаевский комбинат хлебопродуктов". По словам акционера АО"Желаевский комбинат хлебопродуктов" Алесандра Матевосяна, два года они производят продукцию из зерна, выращенного в Западно-Казахстанской области. - В прошлом году построили и запустили третью макаронную линию мощностью 12-14 тысяч тонн макарон в год. Хочу отметить, что последняя линия для производства макаронных изделий - самая современная, оборудование было закуплено в Италии, причем у той же компании, с которой работаем уже пять лет, в принципе, и до нас предшественники работали с этой же компанией, - отметил Матевосян. Александр Матевосян рассказал, что они производят отличную продукцию. - 50% продукции уходит на экспорт, 25% поставляется в Россию, потом 10% в Афганистан, чуть больше десяти процентов в Туркменистан, и еще 5% - в Таджикистан, - рассказал Александр Матевосян. - Раньше у нас было крестьянское хозяйство, занимались племенным хозяйством, но не сложилось, начался бруцеллез, пустили скот под нож. Александр Матевосян рассказал, что они работают с акционерами из России - компанией «Мартин». - Это очень большая и мощная компания, которая, к примеру, производит и разливает пиво в Краснодаре, производит варенье и компоты в Армении. Они научили нас выращивать кондитерские семечки, теперь и мы их производим, - пояснил акционер. Стоит отметить, что в ходе встречи Александр Матевосян показал премьер-министру РК Аскару Мамину и акиму ЗКО Гали Искалиеву производство макарон. - Когда мы строили макаронку, я привлек российскую сторону, они нас финансировали. Я как гражданин Казахстана пообещал им, что правительство просубсидирует 30%, пока построили, эти 30% ушли, и они сейчас холодно относятся к вкладыванию денег, - дополнил Александр Матевосян. - Но мы также с ними работаем. В конце Александр Матевосян отметил, что они планируют построить четвертый цех по производству макарон, после чего поблагодарил гостей за визит.