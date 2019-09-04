Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело женщины было обнаружено 26 августа в поселке Зачаганск в лесополосе вдоль трассы Уральск-Атырау. Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, труп 56-летней женщины был с признаками насильственной смерти. - Сотрудниками криминальной полиции ДП ЗКО и УП г.Уральск в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний мужчина, который признался в совершении убийства женщины. Также установлено, что задержанный и его знакомый совершили убийство мужчины, труп которого был обнаружен 27 августа 2019 года в районе дачного общества «Газовик». У задержанных был изъят велосипед и сумка потерпевшего, - пояснили в ведомстве. Оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".