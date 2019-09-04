Одним из объектов, который посетил Аскар Мамин, стал домостроительный комбинат «Болашак-Т», который открылся в сентябре 2014 года. Как рассказал директор ДСК Аскар Кощанов, сейчас проектная мощность предприятия составляет 50 тысяч квадратных метров. - За 5 лет работы комбината мы сдали в эксплуатацию 20 9-этажных домов общей площадью 230 тысяч квадратных метров. В дальнейшем мы планируем увеличить нашу мощность и участвовать в строительстве жилья для многодетных и малообеспеченных семей, - пояснил Аскар Кощанов. Сейчас компания ведёт строительство двух 198-квартирных домов, расположенных вдоль саратовской трассы в посёлке Зачаганск. В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин подчеркнул, что строительство жилья, стоимость которого может конкурировать на рынке недвижимости, очень важная отрасль. Поэтому комбинату необходимо и дальше наращивать обороты. Преимуществом комбината является то, что дома, которые они строят являются крупно-панельными и все изделия — это стеновые панели, плиты перекрытия, балконные плиты, лестничные площадки и многое другое изготавливается на предприятии. Затем все изделия собираются на строительной площадке. Необходимо отметить, что каркас 9-этажного 180-квартирного дома собирается за 4,5 месяца. Что касается сектора строительства жилья, то здесь наблюдается большой прирост. За 8 месяцев текущего года в эксплуатацию было введено свыше 260 тысяч кв. м, что на 104,8% больше аналогичного периода прошлого года. Сейчас фронт-офис уже работает для инвесторов. Вся сервисная поддержка находится здесь. Очень много специалистов в разной сфере, сервисная поддержка бизнеса. Банки здесь находятся, вплоть до выдачи технических условий. Необходимо отметить, что офис располагается в здании Смарт Уральск.