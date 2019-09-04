В разных соцсетях горожане выставляют фотографии, на которых изображена отремонтированная площадь имени Исатая и Махамбета до праздников и после. Люди возмущаются поведением горожан – на фото вытоптанные цветы, клумбы, повсюду мусор. - Надо устанавливать камеры и штрафовать, такое предложение было ещё когда оплевали детскую площадку на Сатпаева. Наш народ не перевоспитать иначе. Научили же штрафами ремни безопасности пристёгивать… Есть необходимость в том, чтобы в общественных местах устанавливали видеокамеры и штрафовали за плевки и дикие действия в виде разбрасывания пластиковых бутылок, фантиков от конфет и мороженого! Если это делают дети до 18 лет, то штрафовать их родителей! - говорит Райхан Ищанова. - Живу на Сатпаева 13. Утром вышли и площадь не узнали - будто свалка и бедные уборщики с 6-ти утра убирают, - пишет в соцсети Facebook Светлана Кузнецова. Таких комментариев – большинство. Хотя было и несколько ответов противоположных, например: «Ну если кто-то не нагулялся - почему бы нет. Минувшие праздники показали: Атырау ждал возможности оттянуться. Хорошие предложения были на счет доступных туалетов в достатке со всех сторон площади и урн (больших). А штрафы за сор - наверное лишнее, если инфраструктуры нет. Плевки тоже не побороть без геноцида», - заметил Алишер Сейдахметов. - То, что вчера происходило на площади, можно сказать полный экшн. Начиталась, наслушалась, насмотрелась видео. Я понимаю, что все мы не так часто посещаем такие мероприятия и как бы хотим все попасть на площадь после реконструкции, насладиться концертом, да и просто погулять, знаете чисто для себя сменить обстановку. Но вы в первую очередь должны понимать, что это общественное место. Приучайте себя к чистоте и прежде всего сами стремитесь соблюдать эту чистоту. А Акимату огромный минус: урн очень мало, как и туалетов, - пишет Марина Воронкова в той же соцсети». К слову, позже, горожанам акимат Атырау ответил, что туалетов на площади было порядка шести.