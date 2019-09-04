Рядом значительных преимуществ отличается уральский комбинат по производству и переработке мяса и отходов ТОО «Кублей». В ассортименте данного предприятия более 100 наименований продукции. Это мясные и мясорастительные консервы, деликатесы, рыбная продукция. 7 лет назад начато производство овощной группы консервов. На сегодня выпускается 75 тысяч мясных, по 37,5 тысячи овощных и рыбных консервов. Новое производство по переработке мяса было открыто в конце 2017 года и практически сразу же начало поставки на экспорт. Основной рынок на сегодня — это Россия и Иран, где мясо из нашего региона очень высоко ценится. Постепенно осваивает предприятие и рынки Китая. В смену порядка 200 рабочих принимают на убой более 250 голов КРС и более 700 голов мелкого скота. В этом году планируют выйти на производственную мощность более 10 тысяч тонн продукции в год. Преимущество данного завода в безотходности высокотехнологичного производства, глубокой переработке как мяса, так и отходов. На сегодня уже заключены договора с рядом компаний по поставке мясокостной муки и жира. В текущем году планируется произвести до 1 тысячи тонн костной муки и 400 тонн жира. Разрабатываются планы на перспективу. — В этом году планируем запускать к концу года цех по переработке шкур. Будем перерабатывать до 600 шкур в смену и производить продукцию. Рога, копыта, шкура, кровь, сухожилия, конфискаты — все это будет перерабатываться. То есть полностью будет безотходное производство. Также производим высококачественную муку с содержанием протеинов более 50%. Ее будут брать у нас птицефабрики, откормочные площадки, — рассказал исполнительный директор ТОО «Кублей» Рахим Нагметов. Сырье закупается у крестьянских хозяйств и личных подворий ЗКО и Актобе. Ниже средней упитанности скота не бывает, говорят специалисты, поэтому сырья достаточно. Осмотр забойных и производственных цехов подтвердили, что предприятие соответствует всем международным требованиям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.