4 сентября премьер-министр РК Аскар Мамин, его заместитель Женис Касымбек и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр осмотрели строящиеся многоэтажные дома в Зачаганске. Жилье планируется сдать в 2019 году, стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. По словам заместителя акима ЗКО Багдата Азбаева, в области ведется строительство 12 многоквартирных домов. – До конца этого года мы планируем сдать в эксплуатацию 1593 квартиры. Работаем в трех направлениях - кредитование через АО "Жилстройсбербанк", предоставление арендного жилья и предоставление жилья многодетным семьям. В данный момент ведется строительство 12 многоквартирных жилых домов, которые будут реализованы через АО "Жилстройсбербанк", число вкладчиков банка составляет около 73 тысячи человек. По арендному жилью - ведется строительство трех многоквартирных жилых домов и 119 частных домов. Количество очередников составляет более 25 тысяч человек. Для многодетных семей строится два многоквартирных жилых дома, - рассказал Багдат Азбаев. Кроме этого, заместитель акима ЗКО рассказал о строительстве дорог. – В данный момент в области функционируют пять трехсменных и семь аварийных школ. В этом году на строительство школ выделены 4,4 млрд тенге. Вместе с тем в областном центре ведется строительство школы-интерната для одаренных в спорте детей. Школа рассчитана на 250 мест, интернат - на 150 мест, предусмотрены три спортивных зала, оборудования, силовые тренажеры, беговые дорожки, футбольное поле, секторы для прыжков. Что касается водоснабжения, то в 2019 году на эти цели выделены четыре миллиарда тенге, 40 населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой. Самой большой нашей проблемой являются дороги. Протяженность всех дорог в области составляет 6,5 тысячи километров, из них 1,4 тысячи километров являются дорогами республиканского значения. Благодаря программе "Нурлы жол" более 92% дорог находятся в хорошем состоянии. На этот годы выделены восемь миллиардов тенге, ремонт 170 километров дорог завершим в этом году, - рассказал Багдат Азбаев.