Годовая выработка электроэнергии Уральской теплоэнергоцентрали составляет 207 млн киловат в час, тепловой энергии около миллиона гигокалорий. В здании АО «Жайыктеплоэнерго» премьер-министру продемонстрировали процессы модернизации предприятия и ознакомили с ходом подготовки к отопительному сезону. Уральская ТЭЦ была введена в строй в 1960 году. Капитального ремонта с тех пор не проводилось. Теплом жителей города обеспечивают 1088 человек. На балансе предприятия-услугодателя 1188 многоэтажек, то есть весь город, 219 км сетей, 6 ремонтных цехов и газотурбинная станция. В этом году на модернизацию предприятия выделены 560 млн тенге из них 360 на реконструкцию самой ТЭЦ. Тем не менее это лишь часть всего комплекса необходимых работ. Износ оборудования ТЭЦ более 90 процентов. - На сегодняшний день нашей компанией готовится ПСД. Она уже сдана в экспертизу для замены паротурбинной станции и устройства, которое будет очищать воду, которая берется из Урала, чтобы не сливать ее, а использовать далее в работе. Общая стоимость двух проектов составляет 5,8 млрд тенге, - сообщил генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусин. Основным топливом для энергетических и водогрейных котлов Уральской ТЭЦ предусмотрен природный газ. Источником газоснабжения ТЭЦ служит магистральный газопровод Оренбург-Новопсков. Техническую воду берут из реки Урал. Премьеру сообщили о новых проектах для улучшения работы ТЭЦ. Заместитель акима области Аманжол Алпысбаев рассказал, что в перспективе ТЭЦ откажется от уральной воды и будет использовать воду из подземных источников. Это гораздо экономичнее и легче. До начала отопительного сезона все работы будут завершены, чтобы своевременно приступить к подаче услуг населению, заверили на встрече. Также глава кабмина ознакомился с деятельностью АО «ЗапКазРЭК» и ТОО «Батыс су арнасы».