По словам мамы юного певца Гульмиры Алибек, они уедут всей семьей жить в столицу России на пять лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото из архива "МГ" Как рассказала мама Ержана Гульмира Алибек, переезд связан с учебой ее сына. - Ержан будет обучаться в музыкальной академии Игоря Крутого. Там будем жить на съемном жилье. Сейчас сынок готовится к выступлению на Евровидении, - отметила мама мальчика. Напомним, житель Уральска Ержан Максим стал финалистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По итогам голосования 10-летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную"Золотую звезду".  