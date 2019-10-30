Четыре автопарковки ликвидируют в Уральске

Парковки будут ликвидированы по проспектам Нурсултана Назарбаева и Евразия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, с ноября этого года на двух проспектах города планируется ввести полосу для движения общественного транспорта. – Для обеспечения безопасности мы начали реализацию нового проекта. По проспекту Нурсултана Назарбаева будет выделена крайняя полоса для движения общественного транспорта. Такие полосы будут предусмотрены по проспекту Назарбаева от улицы Жубана Молдагалиева д