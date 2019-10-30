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Социум

Четыре автопарковки ликвидируют в Уральске

Парковки будут ликвидированы по проспектам Нурсултана Назарбаева и Евразия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, с ноября этого года на двух проспектах города планируется ввести полосу для движения общественного транспорта. – Для обеспечения безопасности мы начали реализацию нового проекта. По проспекту Нурсултана Назарбаева будет выделена крайняя полоса для движения общественного транспорта. Такие полосы будут предусмотрены по проспекту Назарбаева от улицы Жубана Молдагалиева д
Арайлым Усербаева
Четыре автопарковки ликвидируют в Уральске
Парковки будут ликвидированы по проспектам Нурсултана Назарбаева и Евразия, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев, с ноября этого года на двух проспектах города планируется ввести полосу для движения общественного транспорта. – Для обеспечения безопасности мы начали реализацию нового проекта. По проспекту Нурсултана Назарбаева будет выделена крайняя полоса для движения общественного транспорта. Такие полосы будут предусмотрены по проспекту Назарбаева от улицы Жубана Молдагалиева до улицы Маншук Маметовой и по проспекту Евразия от проспекта Назарбаева до второй базы. По этим полосам будут передвигаться автобусы, официально зарегистрированные такси и техника экстренных служб. Схему мы уже разработали, согласовали со всеми заинтересованными органами, начали красить бордюры в желтый цвет, будут установлены дорожные знаки о том, что остановка запрещена, - заявил Айдар Менеев. Кроме этого, для оптимизации уличного движения планируется ликвидация четырех парковок по проспектам Нурсултана Назарбаева и Евразия. – Парковки на перпендикулярных улицах будем закрывать. Они не соответствуют требованиям, так как во время парковки авто наполовину стоит на проезжей части. Планируется ликвидация парковки между улицами Фрунзе и Карева, парковка напротив здания по адресу: проспект Назарбаева, 191/1, парковка напротив дома №52/1 по проспекту Евразия и парковка напротив памятника Н.Савичева, - рассказал Айдар Менеев. Стоит отметить, что городские власти планируют провести оптимизацию общественного транспорта. По словам Айдара Менеева, после открытия моста в районе Омеги в город будут приглашены специалисты, которые дадут соответствующее заключение. – Город растет, количество жителей увеличивается. Специалисты проведут оптимизацию маршрутной сети и разработают комплексную схему развития транспортной инфраструктуры в городе. Сейчас мы их пригласить не можем, так как все маршруты ездят через деповской путепровод. Возможно, даже некоторые маршруты мы будем закрывать, некоторые будем сокращать, некоторые удлинять, возможно, появятся новые маршруты, - добавил Айдар Менеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
общественный транспорт парковка полоса

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