Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмаганбетова, для профилактики особо опасных болезней сельскохозяйственных животных Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК выделены ветеринарные 2,8 дозы препаратов. - В текущем году предусматривается обработка 136,5 тысячи голов КРС против энзоотических болезней сельскохозяйственных животных, - рассказал Серик Нурмаганбетов. - С начала года зарегистрировано 7 очагов по особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных (4 очага по бешенству, 3 очага по эмкару). Во всех очагах проведен полный комплекс соответствующих ветеринарных мероприятий. Эпизоотическая обстановка по заболеваниям стабильная. Как стало известно, на сегодняшний день на бруцеллез было исследовано 32 200 голов крупного рогатого скота, из них у 362 животных оказался положительный результат. Больное животные сдаются в мясоперерабатывающие предприятия. Следует отметить, что в 2021 году на обеспечение ветеринарной безопасности было выделено свыше одного миллиарда тенге. Из них 878,4 млн тенге на проведение противоэпизоотических ветеринарных мероприятий, 57,4 млн тенге - на организацию санитарного убоя больных животных, еще 63,1 млн - на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек. Кроме того, на выплату компенсации владельцам скота предусмотрено 15,3 млн тенге, на энзоотические мероприятия - 24,2 млн, на техническое сопровождение базы данных идентификации - 19,8 млн и на транспортировку ветеринарных препаратов - 7 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.