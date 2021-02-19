Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева, с начала учебного года зарегистрирован 421 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников. При этом 212 из них обучались в традиционном формате, а 209 – в дистанционном. - С начала третьей четверти коронавирусом заболели 207 учеников, 114 из которых обучаются в школах и 93 находились на дистанционном обучении. С 12 по 18 февраля постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 4 школы, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Всего же с начала пандемии в области зарегистрировано 12 412 случаев COVID-19, выздоровевших 9 970 человек, летальных случаев – 199. К слову, за последнюю неделю, с 12 по 18 февраля, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 15,7 %. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.