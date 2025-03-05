Четыре знака зодиака будут «грести деньги лопатой» на этой неделе

Ваша харизма поможет заключить выгодный контракт или получить лучшее предложение по работе.

Телец

На этой неделе возможны повышение, премия или долгожданный денежный перевод. Главное — не разбрасываться деньгами, а разумно вложить их в свое будущее.

Лев

Ваша харизма поможет заключить выгодный контракт или получить лучшее предложение по работе. Часть денег лучше направить на развитие или крупное приобретение.

Скорпион

Особенно повезет тем, кто занимается бизнесом или инвестированием — сделки будут максимально прибыльными. Главное — не бояться рисковать в разумных пределах.

Козерог

Эта неделя идеально подходит для крупных покупок, вложений и финансового планирования. Все, за что вы возьметесь, принесет материальную выгоду.

Ранее астрологи перечислили два знака, которым повезет в коридор затмений.



