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Культура

Астрологи перечислили два знака, которым повезет в коридор затмений

В коридор затмений Вселенная даст возможность этим зодиакальным представителям увидеть свои слабые места и исправить их с минимальным количеством потрясений.
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Астрологи перечислили два знака, которым повезет в коридор затмений

Двое из представителей зодиакального круга окажутся на вершине блаженства. Таких в марте всего двое — Лев и Стрелец. Для них этот период станет мощным импульсом, чтобы изменить свой жизненный путь. Львов и Стрельцов буквально "вытолкнет" во что-то новое.

 Но для этого им нужно быть осознанными, чтобы не позиционировать себя центром мира, тем самым вызывая осуждение окружающих.

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В коридор затмений Вселенная даст возможность этим зодиакальным представителям увидеть свои слабые места и исправить их с минимальным количеством потрясений. Львы и Стрельцы получат возможность мягко избавиться от того, что больше не приносит пользу — это может касаться как материальных вещей, так и эмоциональных привязанностей.

Ранее астрологи пообещали весенний расцвет трем знакам зодиака.

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