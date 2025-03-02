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Культура

Астрологи пообещали весенний расцвет трем знакам зодиака

Карьерные перспективы откроются перед вами в самом неожиданном виде.
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Астрологи пообещали весенний расцвет трем знакам зодиака

Овен

Карьерные перспективы откроются перед вами в самом неожиданном виде — возможно, вас ждет повышение или интересный проект. В личной жизни тоже ожидаются перемены: одинокие Овны могут встретить свою половинку.

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Лев

Ваша харизма будет привлекать удачу в карьере, бизнесе и личных делах. Если вы давно мечтали начать что-то новое — сейчас самое подходящее время. Также эта весна подарит вам финансовый рост и шанс укрепить свое положение.

Водолей

Это время творчества, саморазвития и неожиданных возможностей, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Многие Водолеи отправятся в путешествие, начнут новое дело или найдут хобби, которое станет делом всей жизни.

Ранее астрологи назвали главные эрогенные зоны знаков зодиака.

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