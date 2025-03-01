Астрологи назвали главные эрогенные зоны знаков зодиака

Нежное поглаживание их волос, расчесывание или даже укладка приведут Львов в восторг. Массаж спины также не оставит их равнодушными.

Овен

Лицо — это слабое место Овна, поэтому нежные поцелуи и легкие ласки щек, лба, шеи и кожи головы заставят этого обычно властного персонажа быть самым милым и покорным.

Телец

Включите еду и закуски в меню спальни. Тельцов больше всего возбуждают еда и сон. Они также очень чувствительны к поглаживаниям, поцелуям, массажу шеи и мочек ушей.

Близнецы

Близнецы любят выражать себя с помощью рук и кистей. Их руки и кисти чрезвычайно чувствительны к прикосновениям. Массаж рук может быть единственным способом заставить Близнецов замолчать.

Рак

Представители этого знака очень чувствительны в области груди, поэтому задержитесь там подольше с поцелуями и ласками.

Лев

Волосы и позвоночник — два главных слабых места Львов. Нежное поглаживание их волос, расчесывание или даже укладка приведут Львов в восторг. Массаж спины также не оставит их равнодушными.

Дева

Девы — люди во всех смыслах чистоплотные, и их действительно заводит занятие любовью, когда вы оба настолько чисты, насколько это вообще возможно.

Весы

Сексуальные Весы очень чувствительны в области поясницы и ягодиц, поэтому трогайте их там и доставите удовольствие. Создайте им спокойное пространство.

Скорпион

Скорпионы очень любят свои гениталии. Вы можете сразу перейти к делу, и они будут вам благодарны.

Стрелец

Стрельцы очень чувствительны к прикосновениям в области бедер и тазобедренных суставов. Притяните их к себе за бедра и поглаживайте, рассказывая о планах на потом.

Козерог

Козероги очень чувствительны в области поясницы, ягодиц и бедер. От этого их обычно серьезные глаза расширяются от удовольствия.

Водолей

Водолеи очень чувствительны в области икр и лодыжек, поэтому снимите с них обувь и проведите пальцами вверх, вниз и по всей поверхности голеней.

Рыбы

Главная эрогенная зона Рыб — это их ноги. Поэтому сделайте массаж, и они будут ласковые, как котята.

Ранее астрологи назвали интимные слабости мужчин всех знаков зодиака.