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Культура

Астрологи назвали интимные слабости мужчин всех знаков зодиака

Стрельцам предъявить особенно нечего — разве что их неутомимость.
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Астрологи назвали интимные слабости мужчин всех знаков зодиака

По данным специалистов peopletalk.ru, Козерог уверен, что ему нет равных — в постели с ним придется постоянно подчиняться.

Водолей способен делать это часами и несколько раз подряд — а потом попросит не рассчитывать на длительные отношения.

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Рыбы не любят проявлять инициативу, а потом ждут, что женщина будет руководить процессом.

Овны часто не любят презервативы.

Тельцов не уговоришь сменить позу. А Близнецы, наоборот, утомят идеями, аксессуарами и темпераментом.

Рак считает, что девушки любят постоянную смену поз, и устраивает настоящую акробатику.

Лев мечтает о зеркале во всю стену спальни, чтобы любоваться на себя, и часто забывает о прелюдии.

Девы ничего не меняют в привычной сексуальной рутине (зато не отстанут, пока вы не получите оргазм, иногда придется и притвориться).

Весы техничны, однако страсть — это не про них, к сексу они подходят как к задаче, без вдохновения.

Скорпионы легко вас соблазнят, будут утомлять несколько часов и не потерпят отказа — а это подход не для всех.

А Стрельцам предъявить особенно нечего — разве что их неутомимость.

Ранее врач рассказала, как секс помогает от простуды и инфаркта.

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